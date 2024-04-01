Армия 01 апреля 2024, 03:34 Российские FPV-дроны научат залетать в дома ЦКБР: FPV-дроны адаптируют к городским боям в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Российские FPV-дроны смогут применять в городских боях внутри зданий, что поможет избежать возникновения «лунных пейзажей» в зоне спецоперации. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий», — сказал он.

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По словам Кузякина, FPV-дрон представляет собой маневренный легкий аппарат, который при необходимости сможет залететь в дом «через дырку», не потеряв связь с пилотом. В перспективе это поможет избежать сноса домов в ходе боевых действий.

Ранее в ЦКБР отметили, что новый FPV-дрон «Джокер-10» отправили в зону спецоперации. Беспилотник управляется дистанционно. Он уже успешно проявил себя в действии, заставив сдаться в плен роту ВСУ.