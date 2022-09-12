Российские «Ураганы» уничтожили украинские позиции на подступах к Угледару | 360°

Все новости

Экология

12 сентября 2022, 09:46

«Местами небольшой дождь». Синоптик — о погоде в Москве

Спецоперация

12 сентября 2022, 09:31

Войска России уничтожили технику ВСУ на николаево-криворожском направлении

Реклама

Общество

12 сентября 2022, 09:27

Западные санкции простимулировали развитие внутреннего туризма в России

Мир

12 сентября 2022, 09:26

Тайфун «Муифа» обрушил на японский остров Исигаки проливные дожди

Подмосковье

12 сентября 2022, 09:19

Бизнес-омбудсмен помог фирме из Одинцова вернуть изъятый грузовик

Общество

12 сентября 2022, 09:12

Аналитики сообщили о повышенном интересе к коворкингу в Москве

Происшествия

12 сентября 2022, 09:01

Склад с пластиковой крошкой загорелся в Волоколамске

Подмосковье

12 сентября 2022, 09:00

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Ирине Родниной исполнилось 73 года

Здоровье

12 сентября 2022, 09:00

Клиника Acıbadem рассказала об успешных методах лечения рака предстательной железы

Спецоперация

12 сентября 2022, 08:47

Российские «Ураганы» уничтожили украинские позиции на подступах к Угледару

«Известия» рассказали об ударах «Ураганами» по опорным пунктам ВСУ на угледарском направле

Читать 360tv в

Вооруженные Силы России «Ураганами» бьют по опорным пунктам ВСУ под Угледаром, уничтожая их и бронетехнику. Об этом сообщила газета «Известия».

После уничтожения целей расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) перемещаются на другую позицию и перезаряжаются 152-миллиметровым снарядом. Полный боекомплект «Урагана» включает 16 ракет. Для ликвидации вражеского миномета достаточно одного заряда. Радиус действия снарядов - десятки километров.

Реклама

«Работаем в любых условиях. Любая задача выполняется. Ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки. Имеют боевой опыт», — рассказал старший офицер реактивной батареи Иван.

Реклама

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации на Украине. Поражение объектов украинских националистов велось как парами, так и по одной боевой машине. Все зависело от поставленных задач.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама