Российские «Ураганы» уничтожили украинские позиции на подступах к Угледару | 360°

Спецоперация 12 сентября 2022, 08:47 Поделиться Telegram

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Viber Российские «Ураганы» уничтожили украинские позиции на подступах к Угледару «Известия» рассказали об ударах «Ураганами» по опорным пунктам ВСУ на угледарском направле

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Вооруженные Силы России «Ураганами» бьют по опорным пунктам ВСУ под Угледаром, уничтожая их и бронетехнику. Об этом сообщила газета «Известия».

После уничтожения целей расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) перемещаются на другую позицию и перезаряжаются 152-миллиметровым снарядом. Полный боекомплект «Урагана» включает 16 ракет. Для ликвидации вражеского миномета достаточно одного заряда. Радиус действия снарядов - десятки километров.

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«Работаем в любых условиях. Любая задача выполняется. Ребята не первый год в войсках. Прошли горячие точки. Имеют боевой опыт», — рассказал старший офицер реактивной батареи Иван.

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Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации на Украине. Поражение объектов украинских националистов велось как парами, так и по одной боевой машине. Все зависело от поставленных задач.

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