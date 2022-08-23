Минобороны показало ночную стрельбу из РСЗО «Ураган» в ходе спецоперации

Министерство обороны России опубликовало кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа (ЦВО) в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В круглосуточном режиме, получив координаты целей, экипажи боевых машин реактивных систем залпового огня группировки „Отважные“ прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений ВСУ (Вооруженных сил Украины)», — сказано в сообщении Минобороны.

Уточняется, что поражение объектов украинских националистов велось как парами, так и по одной боевой машине. Все зависело от поставленных задач.

Экипажи РСЗО после отработки задач покинули стартовые позиции, чтобы перезарядиться и не попасть под ответный удар. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и группы спецразведки военного округа, которые действуют в тылу украинских националистов, обеспечили корректировку огня и доразведку целей.