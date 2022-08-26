Российские учебники доставили в школы Мелитополя

В Мелитопольский район Запорожской области привезли партию российских учебников, написал в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. В пятницу книги выдадут сотрудникам местных школ, добавил он.

«В Мелитопольский район доставили российские учебники. На район приехало более 66 тысяч книг. Сегодня их получат сотрудники школ», — сообщил представитель областной администрации.

Школьники в Запорожской области будут изучать украинский язык, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, процесс организуют по аналогии с изучением языков во всех национальных республиках, сообщил RT.

Кинорежиссер Никита Михалков выступил против преподавания на украинском языке в школах Донбасса. Во время проведения Форума педагогов в Подмосковье он заявил, что это стало бы «катастрофой» и «миной» в истории, потому что украинский стал «образом русофобии». По его мнению, словосочетания на украинском языке являются «формулированием ненависти к России».