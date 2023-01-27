Спецоперация 27 января 2023, 04:03 Российские танкисты в зоне СВО уничтожили позицию ВСУ с близкого расстояния РИА «Новости»: танкисты ВС России уничтожили позицию ВСУ с расстояния 200 метров РИА «Новости»

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Танкисты Вооруженных сил России в зоне СВО уничтожили позицию ВСУ с минимально близкого расстояния в 200-250 метров. О наглой вылазке российской «коробочки» РИА «Новости» рассказал командир с позывным Морячок.

Локацию противника вычислил расчет БПЛА. Часть маршрута к позиции ВСУ танкисты прошли пешком, потом перешли в боевой режим — закрыли люки и подготовились к встрече противника.

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«Расчет БПЛА обнаружил противника в окопе, от четырех до шести человек, у них крупнокалиберный пулемет… Пехота не может подойти. Попросили помощи коробочки (танка — прим. ред.)», — рассказал Морячок.

Экипаж танка нанес огневое поражение по цели, после этого на место вылетел беспилотник для оценки эффективности стрельбы. По словам танкиста, этот удар освободил путь для продвижения войск.

«В принципе, уже задача решена, противник по-любому не ожидал от нас таких действий наглых, до противника всего 200-250 метров», — отметил танкист.

О ценности танка в современных боевых действиях рассказал российский военный эксперт Виктор Мураховский. Он отметил, что это единственная военная техника, которая может поразить любую цель под огнем противника.