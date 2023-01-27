Армия 27 января 2023, 02:29 Военный эксперт рассказал о значении танков в современном бое Главред Мураховский: современный танк на поле боя может действовать под огнем противника Unsplash

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Танк в современных боевых условиях — это единственная техника, которая может выполнять задачи под огнем противника. Танки очень эффективны на поле боя, но и у них есть свои недостатки, рассказал РИА «Новости» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Сегодня танк является единственной боевой машиной, способной совершать маневр и уничтожать цели, находясь под огнем противника. Ни один другой тип наземной боевой техники так действовать не способен», — пояснил Мураховский.

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Танк способен уничтожить любую цель в пределах дальности прямой видимости, при этом на российских машинах есть управляемые ракеты. Поэтому высокоинтенсивные боевые действия в современных реалиях нельзя представить без танков, отметил эксперт.

Однако есть ряд нюансов использования танков — они показывают высокую эффективность при интегрировании в систему общевойскового боя, то есть если действуют совместно с пехотой, артиллерией, авиацией и другими подразделениями. Кроме того, современные танки стоят довольно дорого, недешево стоит обучение и содержание профессиональных танкистов.

«Их нельзя заменить на поспешно обученных людей, потому что современный танк — очень сложная техника», — отметил Мураховский.

Украина в ближайшее время получит от западных партнеров танки взамен потерянных морально устаревших Т-64. В зону СВО отправить тяжелую наступательную технику согласились Германия, США и ряд других страна.