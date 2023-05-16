Спецоперация 16 мая 2023, 06:05 Российские танкисты в дуэли уничтожили боевую машину ВСУ РИА «Новости»

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Танкисты Восточного военного округа в дуэли прямой наводкой смогли уничтожить боевую машину ВСУ. Этот эпизод произошел на Запорожском направлении, сообщили «Известия».

Как правило, российские танкисты работают из открытых огневых позиций или используют для прикрытия деревья. На этот раз произошло настоящее танковой сражение, закончившееся взрывом боекомплекта противника.

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«Уже откатывались, и в рации раздался голос: „Перед вами танчик, танчик, танчик, не наш“. Мы такие: „Как не наш?“. Шли по нашей, скажем так, дороге, в наш тыл. И получилось так, что мы их догнали и корму разобрали», — рассказал о дуэли командир танковой роты с позывным «Алтай».

Вместе с командиром в его подразделении служит родной брат. Отец и дед были танкистами. А прадед освобождал Украину от немецких захватчиков на Т-34.

Ранее сообщалось, что российские танкисты лоб в лоб столкнулись с вражеским танком, а затем сняли на видео его уничтожение. Башня украинского танка была изрисована нацистскими крестами.