Спецоперация 10 января 2024, 09:10 Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет Vampire около Марьинки Военные группировки «Юг» сбили 10 ракет Vampire на Донецком направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские системы ПВО ликвидировали около Марьинки в Донецкой Народной Республике 10 украинских ракет Vampire чешского производства. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, на Донецком направлении военные также ликвидировали за сутки два беспилотника ВСУ.

Реклама

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки, а также 10 реактивных снарядов Vampire», — указал Астафьев.

Он отметил, что военнослужащие группировки «Юг» атаковали ВСУ, противник потерял до 240 боевиков. Украинская сторона также лишилась четырех пикапов и 122-миллиметрового орудия «Д-30».

По данным Минобороны, на Купянском направлении «Солнцепеки» уничтожили укрепленные блиндажи ВСУ с бронетехникой. Механик-водитель боевой машины с позывным Дизель объяснил, что после ударов экипаж меняет дислокацию, так как украинские военные «ведут постоянную охоту» за эффективными тяжелыми огнеметными системами.