10 января 2024, 09:10
Российские средства ПВО уничтожили 10 украинских ракет Vampire около Марьинки
Военные группировки «Юг» сбили 10 ракет Vampire на Донецком направлении
Российские системы ПВО ликвидировали около Марьинки в Донецкой Народной Республике 10 украинских ракет Vampire чешского производства. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
По его словам, на Донецком направлении военные также ликвидировали за сутки два беспилотника ВСУ.
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«Средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районе Марьинки, а также 10 реактивных снарядов Vampire», — указал Астафьев.
Он отметил, что военнослужащие группировки «Юг» атаковали ВСУ, противник потерял до 240 боевиков. Украинская сторона также лишилась четырех пикапов и 122-миллиметрового орудия «Д-30».
По данным Минобороны, на Купянском направлении «Солнцепеки» уничтожили укрепленные блиндажи ВСУ с бронетехникой. Механик-водитель боевой машины с позывным Дизель объяснил, что после ударов экипаж меняет дислокацию, так как украинские военные «ведут постоянную охоту» за эффективными тяжелыми огнеметными системами.
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