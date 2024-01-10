Спецоперация 10 января 2024, 04:33 Российские «Солнцепеки» уничтожили блиндажи с бронетехникой ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ: «Солнцепеки» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском Тяжелая огнеметная система ТОС «Солнцепек» / Пресс-служба Минобороны

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Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-А1 «Солнцепек» уничтожили укрепленные украинские блиндажи с бронетехникой на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны, заявление ведомства процитировало РИА «Новости».

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 „Солнцепек“ шестой общевойсковой армии группировки войск „Запад“ на Купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ», — сообщили в министерстве.

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Пуски провели с расстояния более 4,5 километра, для стрельбы использовали современные программные системы топогеодезической привязки. После залпов экипажи «Солнцепека» оперативно меняют дислокацию

«Противник за нами постоянно охотится, потому что мы очень точно бьем. Отрабатываем по различным целям. Окопы, углубленные блиндажи „вскрываем“, ДОТы», — рассказал механик-водитель боевой машины с позывным Дизель.

Российский боец отметил, что машина никогда не стоит на месте, работать приходится как ночью, так и днем, чтобы поддержать «своих на передке».