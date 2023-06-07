07 июня 2023, 14:31
Российские средства ПВО сбили истребители ВСУ в ДНР и Запорожской области
Минобороны: средства ПВО России сбили Су-27 и МиГ-29 в ДНР и Запорожской области
Средства противовоздушной обороны России сбили истребитель МиГ-29 в Запорожской области и Су-27 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Любицкое Запорожской области сбит украинский истребитель МиГ-29», — уточнили в ведомстве.
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Су-27 удалось сбить рядом с населенным пунктом Никифорова (ДНР).
Кроме того, российские ПВО перехватили 24 снаряда систем HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Министерство заявило об уничтожении 22 украинских беспилотных летательных аппаратов.
По данным ведомства, за прошедшие сутки армейская и оперативно-тактическая авиация ВС России поразила 93 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, его военную технику и бойцов в 147 районах.
Российские силы ударили по командно-наблюдательным пунктам 44-й артиллерийской и 67-й механизированной бригад ВСУ в ЛНР и Запорожской области.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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