21 апреля 2023, 03:45
Российские спецназовцы уничтожили бронегруппу ВСУ под Донецком
«РВ»: российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ в районе Водяного под Донецком
Бойцы российского спецназа уничтожили колонну бронетехники ВСУ под Донецком. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Украинские боевики попытались подобраться на бронированных машинах к российским позициям в районе населенного пункта Водяное и атаковать. Однако наши солдаты успешно отразили нападение. Противник попытался бежать, но был разбит.
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«Вражеская бронегруппа с боевиками ВСУ <…>, нарвавшись на теплый прием, попыталась бежать, но была разбита», — говорится в сообщении.
Военкоры также опубликовали кадры подрыва одной из БМП противника.
Ранее канал сообщал, что российские бойцы уничтожили в Угледаре базу ВСУ в одной из многоэтажек. Помогла в этом так называемая умная бомба.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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