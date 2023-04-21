Спецоперация 21 апреля 2023, 03:45 Российские спецназовцы уничтожили бронегруппу ВСУ под Донецком «РВ»: российский спецназ уничтожил колонну бронетехники ВСУ в районе Водяного под Донецком Freepik

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Бойцы российского спецназа уничтожили колонну бронетехники ВСУ под Донецком. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Украинские боевики попытались подобраться на бронированных машинах к российским позициям в районе населенного пункта Водяное и атаковать. Однако наши солдаты успешно отразили нападение. Противник попытался бежать, но был разбит.

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«Вражеская бронегруппа с боевиками ВСУ <…>, нарвавшись на теплый прием, попыталась бежать, но была разбита», — говорится в сообщении.

Военкоры также опубликовали кадры подрыва одной из БМП противника.

Ранее канал сообщал, что российские бойцы уничтожили в Угледаре базу ВСУ в одной из многоэтажек. Помогла в этом так называемая умная бомба.