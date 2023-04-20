Спецоперация

20 апреля 2023, 03:50

Умная бомба уничтожила базу ВСУ в Угледаре

«РВ»: умная бомба уничтожила высотку в Угледаре, ставшую базой ВСУ

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Российские бойцы уничтожили базу ВСУ в Угледаре ударом умной бомбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны», опубликовав видео, на котором показаны последствия работы российских истребителей.

На кадрах видны руины дома и военные. Голос за кадром сообщает, что под завалами находятся военнослужащие. Авторы канала отметиди, что в многоэтажке, которую поразила бомба, украинские боевики организовали базу.

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Ранее канал опубликовал другие кадры с воронками после ударов умных бомб. Одну из них сняли в Харьковской области, другую в районе Орехова в Запорожской области. Мощные умные бомбы ежедневно массово уничтожают объекты врага по всему фронту, написали военкоры.

Умной бомбой называют управляемый  высокоточный боеприпас, снабженный системой управления и наведения. 

ВСУ

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