Российские специалисты помогут с запуском телерадиокомпании в Херсонской области

Специалисты из России дополнят команду, работающую над запуском телерадиокомпании «Таврия» в Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас объявили набор журналистов, ждем людей — к нам приезжают из разных регионов России, чтобы помогать: и в корреспондентский состав, и некоторые у нас будут работать в военно-гражданской администрации», — рассказал он ТАСС.

По его словам, в Херсонской области не так много специалистов, которые могут заниматься информационной повесткой.

«Люди пока чего-то боятся, с людьми в этом плане очень тяжело — а у нас времени раскачиваться нет. Так что рады приглашать россиян», — подчеркнул Стремоусов.

Замглавы военно-гражданской администрации региона добавил, что сейчас работают и над обновлением базы для телерадиокомпании, первая студия уже частично восстановлена. Новую компанию нужно будет ввести в систему вещания России, речь идет о подключении в мультиплекс. Данный вопрос решается на уровне российского правительства.

Херсонская область находится под контролем российских военных. Ранее сообщалось, что регион полностью перейдет на российскую мобильную связь.