Российские специалисты помогут с запуском телерадиокомпании в Херсонской области
Замглавы ВГА Херсона Стремоусов: Россия поможет запустить в области телерадиокомпанию
Специалисты из России дополнят команду, работающую над запуском телерадиокомпании «Таврия» в Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Сейчас объявили набор журналистов, ждем людей — к нам приезжают из разных регионов России, чтобы помогать: и в корреспондентский состав, и некоторые у нас будут работать в военно-гражданской администрации», — рассказал он ТАСС.
По его словам, в Херсонской области не так много специалистов, которые могут заниматься информационной повесткой.
«Люди пока чего-то боятся, с людьми в этом плане очень тяжело — а у нас времени раскачиваться нет. Так что рады приглашать россиян», — подчеркнул Стремоусов.
Замглавы военно-гражданской администрации региона добавил, что сейчас работают и над обновлением базы для телерадиокомпании, первая студия уже частично восстановлена. Новую компанию нужно будет ввести в систему вещания России, речь идет о подключении в мультиплекс. Данный вопрос решается на уровне российского правительства.
Херсонская область находится под контролем российских военных. Ранее сообщалось, что регион полностью перейдет на российскую мобильную связь.