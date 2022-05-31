Херсонская область полностью перейдет на российскую мобильную связь

Херсонская область намерена полностью перейти на российскую мобильную связь. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, операторы украинской сотовой связи работать на территории региона больше не будут.

«Операторы российской связи уже работают. Принято решение полностью максимально наладить мобильную связь российских операторов», — сказал Стремоусов.

Ранее ВГА области обратилась к руководству РФ с просьбой использовать возможности российских компаний для восстановления сотовой связи в регионе.

Обращение поступило 30 мая после того, как ВСУ в результате обстрела перебили кабель сотовой связи. Это привело к серьезной аварии на магистральной сети. Сотовая связь пропала у абонентов Херсонской и Запорожской областей. Ранее там работали как российские, так и украинские операторы.

Стремоусов также добавил, что понимания, когда Украина восстановит поврежденный кабель, нет.

Ранее чиновник заявлял, что регион принял план интеграции в состав России, однако не будет торопиться с референдумом до налаживания мирной жизни, экономики и торговли, выстраивания структуры управления.