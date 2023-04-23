Спецоперация 23 апреля 2023, 20:06 Российские солдаты уничтожили элитные подразделения ВСУ, предназначавшиеся для контрнаступления Экс-советник Кучмы Соскин: ВС РФ уничтожили элитные отряды ВСУ перед контрнаступлением Freepik

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Россия готовится к контрнаступлению ВСУ, уничтожая элитные украинские подразделения. Об этом на своем канале в YouTube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Идет подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения», — сказал он.

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При этом политик добавил, что при этом российские бойцы ведут себя осторожно, «сберегая себя». Ничего Украина сделать не может, сделал вывод Соскин.

Он уточнил, что у ВСУ очень сильно ослабела ПВО. В некоторых случаях у украинских боевиков не получается сбивать даже БПЛА.

Ранее издание Financial Times рассказало, чего больше всего боится президент Украины Владимир Зеленский если разрекламированное контрнаступление окажется провальным. По мнению авторов газеты, украинский лидер опасается, что в этом случае ему придется начать переговоры с Россией.

В газете Economist заявили, что для ВСУ велика вероятность оказаться в окружении при попытке пойти в контрнаступление.