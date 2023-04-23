Мир 23 апреля 2023, 18:32 Раскрыт главный страх Зеленского в связи с планами контрнаступления ВСУ FT: лидер Украины Зеленский боится провала контрнаступления ВСУ из-за нехватки армии РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский боится, что контрнаступление ВСУ окажется провальным из-за нехватки армии. Об этом написало издание Financial Times.

СМИ напомнило, что на Украине с зимы идет масштабная мобилизация.

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«Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тысяч солдат. Но руководство боится, что их не хватит», — говорится в материале.

А главный страх Зеленского, по данным журналистов, в том, что в случае неудачного контрнаступления Запад вынудит Украину начать переговоры с Россией. Издание напомнило слова замглавы офиса президента Украины Андрея Сибиги о том, что у Украины нет права на ошибку в этот «решающий момент».

Ранее британская газета Economist предупреждала, что планируемое украинскими войсками контрнаступление — большой риск, поскольку российские вооруженные силы «хорошо окопались» вдоль линии боевого соприкосновения и могут быстро окружить ВСУ. По мнению журналистов, велик шанс, что операция закончится плачевно.