17 января 2023, 10:30
Российские силы зачистили все высотки в Марьинке
Врио главы ДНР Пушилин: российские силы зачистили все высотки в Марьинке
Все высотки в Марьинке зачищены, они контролируются подразделениями ВС России. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. <…> Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию», — сказал Пушилин.
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Он рассчитывает на то, что Марьинка полностью перейдет под контроль российских военных в скором времени. Также врио губернатора региона сообщил о контроле сил России железнодорожной станции Соль в районе Соледара, в городе идет дозачистка.
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После ее окончания там начнет работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. По словам Пушилина более 200 эвакуированных из Соледара мирных жителей находится в пунктах временного размещения, их обеспечили всем необходимым. Ранее 17 января появилась информация о полном освобождении Соледара.
ДНР
Соледар
Марьинка
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