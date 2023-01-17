Важное 17 января 2023, 10:30 Российские силы зачистили все высотки в Марьинке Врио главы ДНР Пушилин: российские силы зачистили все высотки в Марьинке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Все высотки в Марьинке зачищены, они контролируются подразделениями ВС России. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями. <…> Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию», — сказал Пушилин.

Реклама

Он рассчитывает на то, что Марьинка полностью перейдет под контроль российских военных в скором времени. Также врио губернатора региона сообщил о контроле сил России железнодорожной станции Соль в районе Соледара, в городе идет дозачистка.

Реклама

После ее окончания там начнет работу штаб по оказанию помощи освобожденным территориям. По словам Пушилина более 200 эвакуированных из Соледара мирных жителей находится в пунктах временного размещения, их обеспечили всем необходимым. Ранее 17 января появилась информация о полном освобождении Соледара.