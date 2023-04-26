Спецоперация 26 апреля 2023, 12:33 Попытка ВСУ провести ротацию бойцов в районе Марьинки провалилась Минобороны: российские военные сорвали ротацию личного состава бригады ВСУ возле Марьинки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военнослужащие не позволили личному составу одной из бригад Вооруженных сил Украины провести ротацию вблизи Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Его заявление опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны.

«В районе населенного пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — уточнил Астафьев.

Реклама

Глава пресс-центра добавил, что в операции принимали участие подразделения спецназначения Южной группировки войск и артиллерия первого армейского корпуса, уточнил RT. Они уничтожили несколько подразделений противника численностью до 30 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин объяснил, почему освобождение Марьинки затягивается. По его словам, ВСУ непрерывно перебрасывают новые резервы в эту локацию.