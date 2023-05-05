Спецоперация 05 мая 2023, 15:44 Российские силы уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах Краматорска и Авдеевки Минобороны: ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские силы уничтожили два склада боеприпасов механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, склады боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад украинских войск располагались в районах Авдеевки и Краматорска.

Реклама

В Минобороны рассказали об обстановке на Донецком направлении. В Артемовске российские штурмовики продолжают наступление, их с флангов поддерживают десантники. Летчики и артиллеристы группировки «Южной» поразили технику и живую силу противника в районах Калиновки и Красного.

Российские военные также уничтожили мост около Часова Яра, по которому украинские подразделения пытались перебросить боеприпасы и резервы в Артемовск. Всего за сутки ВСУ на этом участке потеряли до 300 военнослужащих и десять единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку «Акация» и машину РСЗО «Град».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал уход «вагнеровцев» из Артемовска. По его словам, подразделения покинут город 10 мая.