Спецоперация 21 ноября 2022, 14:08 Российские силы ударили по местам концентрации ВСУ в Запорожской области Член ВГА Рогов: ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Российские военные нанесли удары по местам, где находились бойцы ВСУ в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления», — сказал Рогов.

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Он также сообщил о том, что националисты не дают жителям Запорожья выехать из города. По его словам, украинские боевики намерены использовать обычных людей как живой щит. Вооруженные силы Украины продолжают переброску тяжелой техники на Запорожское направление. Российская сторона уже не первую неделю говорит о готовящемся наступлении ВСУ.

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Референдум о вхождении Запорожской области в состав России прошел в конце сентября 2022 года. Большинство жителей поддержали это решение. Однако часть региона остается под контролем Украины. В частности, город Запорожье.