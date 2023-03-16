Спецоперация 16 марта 2023, 11:39 Российские военные взяли под огневой контроль дороги под Авдеевкой Врио главы ДНР Пушилин сообщил о взятии под контроль пяти дорог снабжения под Авдеевкой РИА «Новости»

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Российские военные взяли под свой контроль пять дорог снабжения украинских националистов под Авдеевкой. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«У противника под населенным пунктом Авдеевка осталось около пяти дорог снабжения. Все они находятся под нашим условным огневым контролем», — рассказал он.

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Ранее стало известно, что российские войска начали наступление в районе Донецка, обходя Авдеевку с запада и севера. Таким образом, расположенные здесь подразделения ВСУ рискуют попасть в огневой котел.

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Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин объяснял «360, что окружение ВСУ в авдеевском котле ознаменует собой коренной перелом в проведении специальной операции.

Плененный украинский военнослужащий сообщал, что командование ВСУ запугивает мобилизованных расстрелом в случае отступления из Авдеевки.