Спецоперация 10 мая 2023, 02:33 Бойцы «Вагнера» пресекли контрудар ВСУ около Артемовска «Русская весна» сообщила пресечении бойцами «Вагнера» контрудара ВСУ около Артемовска РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли контрудар в районе Клещеевки к юго-западу от Артемовска, вклинившись в российскую оборону. На купирование прорыва бросили 3-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнер», который и остановил продвижение ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В атаку перешли украинские бронегруппы из состава нацистской 3-й штурмовой бригады. После артподготовки противник бросил в бой танки и БМП. Корректировка их атак проводилась с помощью дронов.

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Образовавшуюся открытую позицию заблокировали бойцы «Вагнера», указано в сообщении со ссылкой на слова основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Как указали в сообщении, из украинских данных следует, что «на купирование прорыва был брошен 3-й штурмовой отряд ЧВК, который и остановил продвижение ВСУ».

В районе Клещеевки продолжаются бои.

В Артемовске штурмовики «Вагнера» взламывают оборону в двух крупных опорных пунктах украинских военных в районе «Самолет» и в районе улицы Юбилейная.

Ранее стало известно о том, что пополнившие резервы свежими силами бойцы частной военной компании «Вагнер» приступили к атаке на последние укрепления позиции ВСУ в Артемовске.