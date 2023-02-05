05 февраля 2023, 07:52
Российские разведчики выбили с украинских позиций наемников из Польши
Российский военный Горец: разведчики ЗВО выбили польских наемников и захватили позиции ВСУ
Военнослужащие Западного военного округа в ходе боев в зоне специальной операции сумели занять ряд украинских позиций, которые обороняли в том числе наемники из Польши. Об этом РИА «Новости» рассказал российский разведчик с позывным Горец.
«Украинские военные отошли, мы позицию взяли, удержали. С нее очень хороший обзор был», — отметил он.
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Горец рассказал, что по захваченной радиостанции разведчики хорошо слышали польскую и украинскую речь.
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«Мы вели бой с десантно-штурмовой бригадой Украины, в которую также входят и наемники из Польши», — добавил военнослужащий.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что власти Польши планируют направить в зону специальной операции до 40 тысяч человек под видом гуманитарных сотрудников или обычных наемников, чтобы не вести боевых действия под своим флагом.
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
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