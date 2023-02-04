Мир 04 февраля 2023, 16:19 Польшу заподозрили в планах отправить до 40 тысяч военных на Украину Военный эксперт Леонков сообщил о планах отправить на Украину до 40 тысяч поляков U.S. Department of Defense

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Власти Польши рассчитывают отправить на Украину до 40 тысяч военных под видом частной военной компании, наемников или якобы сотрудников гуманитарной миссии. Об этом изданию «Украина.ру» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

По его мнению, польская сторона разрабатывает планы по скрытой интервенции в соседнее государство.

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«Явно поляки хотели бы пройти через контрольно-пропускные пункты под своим флагом. Однако сделать это им не позволят, потому что в этом случае Польша втянет НАТО в войну с Россией», — отметил Леонков.

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Он подчеркнул, что польский парламент уже разрабатывает соответствующие законопроекты, чтобы иметь возможность выплачивать компенсации раненым и семьям погибших.

О планах экспансии Польши упоминало и Министерство иностранных дел России. Глава ведомства Сергей Лавров сказал, что польские элиты рассчитывают на захват западной части Украины.