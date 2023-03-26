Спецоперация 26 марта 2023, 08:13 Российские разведчики сорвали поездку украинских командиров на передовую — СМИ «Русская весна»: разведчики ВС РФ выследили офицеров ВСУ, приехавших на передовую Telegram

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Российские разведчики 503-го полка 19-й дивизии Южного военного округа на Запорожском фронте выследили командиров ВСУ, которые приехали на передовую с важным заданием. Об этом сообщила «Русская Весна».

По данным издания, офицеры, думая, что их не видят, активно жестикулировали, указывая на российские позиции. Однако в этом время бойцы ВС РФ проследили за ними с квадрокоптера и подослали артиллерию. В результате украинских боевиков вместе с командирами накрыл точный огонь. Снаряд угодил в окоп.

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Ранее стало известно, что российские войска сорвали попытку солдат ВСУ прорвать линию фронта в районе Орехова в Запорожской области. Вооруженные силы России вскрыли позиции противника и нанесли по ним превентивный массовый удар. Удалось атаковать около 25 целей. Оказались поражены как места расположения личного состава ВСУ, так и склады с боеприпасами, техникой и топливом. Погибли и пострадали свыше 500 украинских штурмовиков.