Спецоперация 26 марта 2023, 02:50 Российские войска сорвали наступление ВСУ в районе Орехова Член ГСА Рогов: ВС РФ сорвали наступление ВСУ в районе города Орехова Запорожской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие сорвали попытку украинских солдат прорвать линию фронта в районе Орехова в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом», — сказал он.

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Рогов уточнил, что удалось атаковать около 25 целей. В результате операции более 500 штурмовиков ВСУ погибли или получили ранения.

Ранее политик заявил, что нашим военным стало известно о подготовке украинскими боевиками полномасштабного наступления на Запорожском направлении. Сообщалось, что ВСУ собираются попытаться прорвать линию фронта в ближайшие дни, для этого они стягивали в район Орехова большое количество солдат и бронетехники.

По мнению члена ГСА, украинские военные хотели приурочить свой прорыв к саммиту ЕС, который проходил 23–24 марта, однако сейчас они уже будут неспособны идти в атаку.