Спецоперация 16 августа 2023, 08:47 ВС России уничтожили ЗРК «Стрела-10» в Антоновке и склад боеприпасов ВСУ в Константиновке Группировка «Восток» уничтожила украинский ЗРК «Стрела-10» в Антоновке Pxhere

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Бойцы группировки «Восток» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Константиновки и зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» противника в Антоновке. Об этом в комментарии ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем уничтожен зенитный ракетный комплекс „Стрела-10“ ВСУ в Антоновке, склад боеприпасов в Константиновке», — рассказал Чехов.

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Он добавил, что также удалось ликвидировать два опорных пункта украинцев севернее Никольского, станцию контрбатарейной борьбы американского производства около этого населенного пункта и боевые бронированные машины с противником в районе Зеленого Поля.

По его словам, группировка авиацией поразила места расположения техники ВСУ и живой силы рядом с Урожайным, Великой Новоселкой, Старомайорским.

Кроме того, расчеты ЗРК «Оса» и «Тор» уничтожили два беспилотника самолетного типа «Фурия» и один дрон «Валькирия». Чехов ранее заявил о ликвидации «Востоком» четырех опорных пунктов ВСУ в ДНР.