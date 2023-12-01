Спецоперация 01 декабря 2023, 07:26 Российские мотострелки ликвидировали нескольких наемников под Угледаром МО: мотострелки ВС РФ уничтожили нескольких наемников под Угледаром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мотострелки российской группировки войск «Запад» ликвидировали под Угледаром на Южнодонецком направлении нескольких иностранных наемников, сражавшихся в составе ВСУ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Уточняется, что за сутки мотострелки отразили на этом направлении четыре атаки ВСУ. На одном из участков обороны шесть бойцов и командир взвода с позывным «Гавз» при поддержке артиллерии и минометов в течение суток отбили атаки противника, хотя его силы были превосходящими. В составе атакующих украинских подразделений было несколько наемников. Мотострелки уничтожили их на поле боя. Это подтвердили «данные радиоперехвата и объективного контроля». Кроме того, украинские войска в этом бою лишились трех пикапов, в которых вместе с бойцами ВСУ находились наемники. Российские же военные вышли из боя без потерь.

Реклама

«Большую помощь оказала наша артиллерия, огонь которой корректировался с командного пункта подразделения с использованием беспилотного летательного аппарата», — рассказал «Гавз».

Он добавил, что ВСУ стали чаще применять на Южнодонецком направлении кассетные боеприпасы и ударные беспилотники, в частности кустарного производства.

Ранее, 27 ноября, появилась информация о том, что российские силы взяли два украинских опорных пункта под Угледаром.