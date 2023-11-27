Спецоперация 27 ноября 2023, 11:21 ВС России взяли два украинских опорных пункта под Угледаром Морпехи ВС России взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром РИА «Новости»

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Бойцы 155-й бригады морской пехоты взяли два опорных пункта украинской армии без единого выстрела. Об этом сообщили «Известия».

Для маскировки российские бойцы использовали дымовую завесу. На этот раз они взяли ключевую лесополосу, на которой находились два опорных пункта Вооруженных сил Украины. При этом противник даже не принял бой и сразу пошел в отступление.

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Российские военные рассказали, что для них подобное поведение боевиков ВСУ обычное дело. Командир отделения с позывным Югославыч пояснил, что противнику от безысходности больше нечего делать.

«Они все людей тянут-тянут, а люди страдают. Противник гаснет, мы наступаем. Сломили духом уже, похоже. Мы наблюдали с дрона, у них уже нет сил», — подчеркнул военный.

При потере контроля над опорными пунктами ВСУ в отчаянии стягивают в Угледар резервы, заключили в материале.

Пленный украинский боец Богдан Куманский признался, что людей в армии страны не хватает. По его словам, многие начали отказываться от службы и дезертировать.