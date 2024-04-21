Важное 21 апреля 2024, 01:13 Российские морпехи освободили Новомихайловку в ДНР Военкор Рожин: ВС России практически освободили Новомихайловку в ДНР РИА «Новости»

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Российские войска взяли под контроль Новомихайловку на Угледарском направлении Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военкор Борис Рожин в Telegram-канале.

«Враг подтверждает фактическую потерю Новомихайловки, претендуя лишь на удержание нескольких домов на западной окраине села», — написал он.

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Как заявил журналист, российские войска фактически освободили населенный пункт. Осталось немного работы на окраинах. Он отметил, что «морпехи-тихоокеанцы большие молодцы», они активно участвовали в боях за поселок, имеющий стратегическое значение.

При этом Минобороны России пока не давало официальных комментариев по поводу освобождения указанного региона.

Ранее военкор Семен Пегов заявил, что войска РФ взяли под контроль село Семеновка в ДНР. По его данным, это сделали бойцы 114-й бригады 1-го АК посредством успешных штурмовых действий.