20 апреля 2024, 22:07
Российские войска освободили село Семеновка в ДНР
WarGonzo: российские войска взяли под контроль село Семеновка в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Семеновка в ДНР. Об этом заявил военный корреспондент, руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов в Telegram-канале.
«Поступает информация, что бойцы 114-й бригады 1-го АК, в результате успешных штурмовых действий, выбили противника из Семеновки в ДНР», — написал он.
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Также 13 апреля стало известно, что военные ВС России освободили село Первомайское в ДНР на Авдеевском направлении. Помимо этого, они отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 59-й мотопехотной, 23-й, 24-й, 115-й механизированных и 25-й воздушно-десантной украинских бригад.
ВСУ пытались атаковать населенные пункты Бердычи, Ленинское, Первомайское, Красногоровка и Уманское в Донецкой Народной Республике.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» опубликовал запись, на которой видно, как украинские подразделения уходят из Первомайского. На кадрах по дороге быстро ехала колонна бронемашин под раздающиеся вокруг взрывы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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