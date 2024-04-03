Спецоперация 03 апреля 2024, 08:45 Российские добровольцы взяли опорный пункт на Артемовском направлении МО: группировка «Юг» захватила опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» и подразделения второго армейского корпуса группировки войск «Юг» провели успешную операцию на Артемовском направлении. Они взяли под контроль опорный пункт противника, сообщило Минобороны России.

Российские военные, по словам пресс-службы, тщательно спланировали маневр и застали подразделения Вооруженных сил Украины врасплох. Поддерживая штурмовиков, расчеты БМ-21 «Град» и танковые экипажи поочередно наносили удары по местам сосредоточения и опорным пунктам. Не выдержав натиска, украинские военные сдались в плен. Они потеряли не только позиции, но десятки единиц техники.

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«Нас сюда отправили где-то 9 сентября, был в Алексеевке, через месяц, через два мы сюда попали. Нас раскидали и прикомандировали. Сначала был водителем, потом людей стало не хватать, сказали заходить на позиции», — рассказал пленный.

В Запорожской области при ротации в районе села Работино погибли два украинских снайпера. Российские военнослужащие оказались в 200-300 метрах от места замены подразделений.