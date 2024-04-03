Спецоперация 03 апреля 2024, 06:36 Снайперы ВСУ погибли при ротации в районе Работина Снайпер 42-й дивизии сообщил об уничтожении 2 бойцов ВСУ в районе Работина Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины устроили ротацию войск около села Работино в Запорожской области. Находившиеся рядом российские военные ликвидировали двух бойцов противника, рассказал РИА «Новости» снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Ветка.

По его словам, обычно стрелки тратили на выжидание цели от восьми часов до суток. На этот раз повезло, и на расстоянии 200-300 метров от них началась ротация ВСУ. Российский снайпер сообщил, что противника настигли прямо на позиции.

Реклама

«Вражеские снайперы обычно работают под шквалом огня, чтобы сложнее было выявить их позиции, но им не повезло. С оператором БПЛА и со снайперской парой мы обнаружили их позицию и отработали по ним», — сказал он.

Украинские военные пожаловались на слишком редкую ротацию войск. Сержант 54-й бригады ВСУ заявил о нехватке боеприпасов и необходимости провести новую мобилизацию.