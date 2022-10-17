Российские десантники уничтожили украинских диверсантов | 360°

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Российские десантники уничтожили украинских диверсантов

Минобороны показало бой десантников с украинскими диверсантами

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Минобороны России опубликовало кадры ликвидации российскими десантниками украинских диверсионных групп. Видео появилось в официальном Telegram-канале военного ведомства.

По данным министерства, диверсантов удалось засечь с помощью беспилотников. Группа пряталась в лесу вместе с бронетехникой, противотанковыми комплексами и артиллерией.

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«В результате удара были уничтожены шесть танков, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, а также живая сила противника», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что российские военные использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» для удара по расчету реактивной системы залпового огня «Град» ВСУ. Командир батареи заявил, что все задачи по подготовке и нанесению удара личный состав батареи выполнил на отлично. Сразу после пуска ракет комплексы вернулись в укрытие в ожидании следующего приказа.

Минобороны РФ

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