Спецоперация 07 апреля 2024, 00:20 Более 15 тел украинских военных эвакуировали из-под Артемовска РИА «Новости»: из-под Артемовска эвакуировали более 15 тел бойцов ВСУ РИА «Новости»

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Свыше 15 тел военнослужащих Вооруженных сил Украины эвакуировали из-под Артемовска. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Представители межведомственной рабочей группы по розыску захоронений обнаружили останки возле одного из бывших укрепрайонов ВСУ. По предварительным данным, тела находились там с лета 2022 года.

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«Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться. Либо разбросаны (в результате артудара — прим. ред.) настолько, что верхней части не будет, либо будем раскладывать и соберем», — подчеркнул один из членов группы.

Все тела эвакуировали для проведения необходимых экспертиз. Советник главы Луганской Народной Республики, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока указала на важность сбора останков поверженного врага, поскольку гуманность очеловечивает. Вечны только справедливость, доброта и восприятие чужой беды, заключила Сорока.

Российские удары по украинской инфраструктуре могут лишить ВСУ военных резервов, заявил ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков. Он добавил, что за воздушной кампанией ВС России может последовать крупная наступательная операция.