Спецоперация 20 февраля 2024, 07:24 Российские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении Минобороны: костромские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Российские бойцы штурмом вязли опорный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Слаженную работу показали штурмовые подразделения костромских десантников из состава Южной группировки войск.

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«Продолжая улучшать положение российских подразделений по переднему краю, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Во время разведки с воздуха российские бойцы определили основные позиции и укрытия ВСУ. Десантная артиллерия подавила огневые средства боевиков. После этого российские штурмовики подошли к позициям противника на боевых машинах БМД-2.

С нескольких направлений под прикрытием бронетехники десантники захватили позиции ВСУ. После занятия опорного пункта противника штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку и приступили к активной обороне.

Накануне Минобороны сообщило, что российские войска заняли самые выгодные рубежи на Авдеевском направлении. Там же поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ.