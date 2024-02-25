Спецоперация 25 февраля 2024, 15:44 Российские десантники пленили двух штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении РИА «Новости»: военные взяли в плен 2 бойцов штурмовой бригады ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Российским военнослужащим удалось взять в плен двух бойцов украинской штурмовой бригады на Запорожском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Плененный штурмовик ВСУ признался десантникам ВС России, что командир направил военных не в ту сторону, а навигационная техника дала сбой.

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«Получается, что нас старший повел не в ту строну, не работал планшет, мы повернули в другую сторону и пошли вдоль лесопосадки, и потом началась стрельба», — отметил взятый в плен боец.

Он добавил, что один из его товарищей погиб, а второй получил ранения. По его словам, российские военные эвакуировали раненого солдата ВСУ в тыловой район. Украинский штурмовик пояснил, что из-за артиллерии боевикам порой приходилось идти до позиций более 10 километров, не имея при этом достаточного количества боеприпасов и провианта.

«Получилось так, что мы сидели 10 суток, а из еды было печень и конфеты — это вся наша еда, и две бутылки воды», — указал плененный военный.

Ранее российские десантники поразили полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. ВС России также успешно атаковали пункт временной дислокации противника.