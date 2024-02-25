Спецоперация 25 февраля 2024, 05:52 Десантники России уничтожили полевой склад ВСУ на Днепре Десантники ВС России уничтожили полевой склад с боеприпасами ВСУ на Днепре РИА «Новости»

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Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» поразили пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами украинской армии на правом берегу Днепра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 „Гиацинт-Б“ по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — рассказали в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что корректировку огня проводили с помощью дрона, оснащенного тепловизором. Это было необходимо, так как боевые задачи выполняли ночью. Беспилотник также зафиксировал попадание и уничтожение цели.

Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская армия продвинулась к центру села Работино в Запорожской области. Он отметил, что регион стал одной из самых горячих точек на этом направлении.