Важное 19 апреля 2023, 16:42 Российские десантники блокировали Артемовск с севера и юга — Минобороны Минобороны сообщило о блокировании Артемовска подразделениями ВДВ с севера и юга РИА «Новости»

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Подразделения ВДВ блокировали Артемовск с северных и южных окраин города, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ранее в ДНР заявляли об установлении контроля над 90% территории населенного пункта.

По информации министерства обороны, за прошедшие сутки российские штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях Артемовска.

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«Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», — уточнил Конашенков.

ВС России пресекли попытки ВСУ контратаковать штурмовые отряды, добавили в Минобороны. Это случилось в Артемовске, а также в районе сел Ступочки и Красное. За сутки на Донецком направлении противник потерял до 380 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин, самоходку «Акация», гаубицу Д-20 и РСЗО «Град».

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные контролируют 90% территории Артемовска. Окончательное взятие города назвали вопросом ближайшего времени.