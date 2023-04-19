Важное 19 апреля 2023, 10:58 Советник Пушилина заявил о контроле 90% Артемовска российскими силами Советник врио главы ДНР Гагин: российские бойцы контролируют 90% Артемовска РИА «Новости»

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Российские бойцы сейчас контролируют около 90% Артемовска, вопрос о его взятии решится в ближайшее время. Такое заявление сделал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

«В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил», — сказал Гагин.

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По его словам, российская артиллерия контролирует там все дороги. Накануне он говорил о том, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль порядка 90% Артемовска и собирается двигаться дальше.

Ожесточенные бои за город продолжаются уже более полугода. Этот населенный пункт важен тем, что через него идет снабжение подразделений ВСУ по всему Донбассу.

Тем временем Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил на Авдеевском направлении. Об этом написал ТАСС. По словам врио главы ДНР, подразделения там заходят с разных сторон.