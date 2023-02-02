Мир 02 февраля 2023, 23:55 Запад посоветовал Украине сдать Артемовск ради сохранения сил на весну Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск, копить силы и ждать танков Leopard РИА «Новости»

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Страны Запада посоветовали киевскому режиму потянуть время, чтобы накопить силы к весне и дождаться обещаных танков Leopard. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей американских властей и стран Евросоюза.

Для наступления весной Запад предлагает Украине уже сейчас пожертвовать населенным пунктом Артемовск. По оценкам зарубежных чиновников, бойцы ВСУ смогут переместиться ближе к западу, организовать новую линию обороны и предотвратить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск.

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По данным источника агенства, сейчас киевскому режиму не хватает вооружения для крупного наступления. При получении нужного подкрепления в виде бронетехники Вооруженные силы Украины смогут попытаться пойти в контратаку на юге, чтобы перерезать сухопутную дорогу в Крым. Но даже при этом, по мнению источников, заявленные цели режима Зеленского не будут достигнуты, а конфликт может затянуться минимум до 2024 года.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что стране есть чем ответить на поставки танков киевскому режиму со стороны Запада. По его словам, использованием бронетехники дело не закончится.