Спецоперация 18 апреля 2024, 07:25 Российские бойцы уничтожили руководителя украинских контрснайперов в зоне СВО Российские снайперы уничтожили руководителя контрснайперов ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Группа российских снайперов уничтожила руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка. Об этом один из военнослужащих рассказал ТАСС.

«Самой главной целью считаю Блискавку, потому что он был руководителем контрснайперского подразделения Вооруженных сил Украины. По сути, их главную убил, кто работал по контрснайперам», — сказал он.

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Снайпер отметил, что это не только его заслуга. Он указал на слаженную работу всей группировки, назвав ее «одним рабочим организмом».

Его группа подтвердила ликвидацию Блискавки. Доказательствами успешно выполненной задачи стали винтовка и документы руководителя украинского контрснайперского подразделения. Эти вещи попали в распоряжение российских бойцов.

Группа уссурийских десантников уничтожила снайперов ВСУ под Артемовском. По данным Минобороны, четыре украинских боевика попали в плен.