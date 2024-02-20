Мир 20 февраля 2024, 21:30 Украинские войска впервые применили транспортные дроны «Баба-Яга» в Крынках Глава Минобороны Шойгу: ВСУ в Крынках применили транспортные дроны «Баба-Яга» Unsplash

Читать 360tv в

ВСУ в селе Крынки Херсонской области впервые использовали для снабжения военных дроны-октокоптеры типа «Баба-Яга». Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов — но и большими октокоптерами „Баба-Яга“», — заявил Шойгу.

Реклама

По словам генерала, бои с войсками Украины в Крынках были непростыми, потому что с правого берега Днепра ВСУ постоянно вели артобстрелы и активно применяли FPV-дроны вместе с другими БПЛА.

Также Шойгу заявил, что украинские войска понесли большие потери под Авдеевкой за двое суток — 2,4 тысячи бойцов. Глава Минобороны доложил президенту, что ВС России зачистили село Крынки, регион полностью перешел под контроль российской армии.