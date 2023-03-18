Спецоперация 18 марта 2023, 22:21 Российские бойцы поймали украинского наводчика с помощью беспилотника Российские военные отследили и поймали украинского наводчика с помощью дрона Pxhere

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Российские бойцы задержали наводчика, который собирал информацию для Вооруженных сил Украины. Об этом Об этом сообщило «Военное обозрение».

Беспилотник засек наводчика, работавшего на представителей киевского режима, в зоне ответственности девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России.

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Мужчина ехал по дороге на велосипеде и снимал на камеру мобильного телефона расположение военной техники и укрепления российских позиций.

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Сначала ему никто не препятствовал. Дрон «вел» наводчика до определенной отметки, где его ждали бойцы Воруженных сил России. Оперативная группа задержала злоумышленника и повела в расположение для дальнейших разбирательств.

В ходе допроса задержанный признал свою вину и связался со своими кураторами. В ходе общения выяснилось, что обещанного вознограждения он так и не получил. Собранные им координаты требовались для нанесения артиллерийских ударов по позициям российских военных.

Также выяснилось, что наводчик так и не получил обещанного за предоставленные данные вознаграждения, а по переданным им координатам не наносилось артиллерийских ударов.

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