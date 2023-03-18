Армия 18 марта 2023, 07:59 Уничтожение дроном-камикадзе «Ланцет» чешской РСЗО RM-70 показали на видео Минобороны показало кадры уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» чешской РСЗО RM-70

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Минобороны России впервые опубликовало видео уничтожения чешской ракетной системы залпового огня RM-70 высокоточным боеприпасом «Ланцет» в зоне спецоперации. Боевую машину обнаружили на Авдеевском направлении.

В военном ведомстве уточнили, что барражирующие боеприпасы применяют в зоне СВО для уничтожения боевой техники противника.

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«С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, <…> РСЗО, танки и другая бронетехника», — отметили в Минобороны.

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РСЗО RM-70 обнаружили расчеты беспилотного летательного аппарата. Они же контролировали и попадание высокоточного боеприпаса.

Ранее российский беспилотник «Ланцет» назвали убийцей американских установок HIMARS. Дрон-камикадзе уже завоевал уважение на полях сражений специальной военной операции. Он считается аналогом американского барражирующего боеприпаса Switchblade.