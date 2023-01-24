Спецоперация 24 января 2023, 23:42 Российские бойцы нашли один из крупнейших схронов ВСУ со снарядами для «Градов» «Известия»: схрон ВСУ со снарядами для РСЗО «Град» и детонаторами обнаружили под Херсоном РИА «Новости»

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Один из крупнейших схронов украинской армии обнаружили российские военные на прифронтовой территории Херсонского направления. На складе найдены снаряды для РСЗО «Град» и детонаторы к ним, сообщили «Известия».

«Найдено 89 снарядов для реактивной установки „Град“ — осмотрено и разминировано больше половины. Четыре ящика детонаторов — ящики проверены и тоже разминированы», — рассказал изданию боец с позывным Цыган.

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По словам российского военного, этот склад был одним из крупнейших схронов ВСУ. Боеголовки были упакованы в индивидуальные упаковки и выглядели как новые. Боец с позывным Пуша сообщил, что схрон обнаружила разведка. Найденное оружие передадут российским военным.

Представитель Пентагона опроверг информацию в СМИ о поставке американских танков Аbrams на Украину. США заявили, что не готовы анонсировать переброску танковой техники в зону боевых действий. О поставках Аbrams писали западные влиятельные СМИ: The Wall Street Journal, Der Spiegel и другие.