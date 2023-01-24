Мир 24 января 2023, 21:16 США заявили о неготовности анонсировать передачу Украине танков Аbrams Пентагон: США пока не готовы анонсировать отправку танков Аbrams киевскому режиму РИА «Новости»

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Соединенные Штаты пока не готовы объявлять о передаче танков Аbrams киевскому режиму. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на фоне информации о грядущей поставке.

«Относительно сообщений в СМИ о том, что США рассматривают возможность предоставления танков Abrams Украине, у меня нет анонсов на данный момент», — сказал он.

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Представитель американского оборонного ведомства пояснил, что если Штаты будут готовы объявить о передаче танков, Пентагон «об этом даст знать».

Во вторник, 24 января, журналисты газеты The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщили, что власти США анонсируют отправку M1 Abrams киевскому режиму в скором времени.

Обозреватель немецкого агентства Der Spiegel также отметил, что в Соединенных Штатах рассматривают поставку этих танков Украине «в значительном количестве». Автор статьи добавил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать режиму Владимира Зеленского танки Leopard 2A6. Всего порядка 12 стран согласились отправить около 100 танков немецкого производства на нужды ВСУ при условии, если власти ФРГ разрешат это сделать.