17 апреля 2024, 02:40
Российские бойцы нанесли бомбовый удар по ВСУ в Нью-Йорке
RusVesna: бойцы ВКС РФ нанесли бомбовый удар по ВСУ в украинском Нью-Йорке
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по Нью-Йорку в подконтрольной Украине части ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».
В публикации сказано, что замеченную технику ВСУ атаковали авиабомбами РБК-500.
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Особенное название населенного пункта связано с историей села. Поселение основали меннониты — группа христианских общин анабаптистов, уходящих своими корнями в эпоху Реформации. Их пригласила в Россию Екатерина II. Потом поселок переименовали в Новгородское, но в 2021 году ему вернули историческое название.
Ранее издание Defence 24 написало, что применение Россией планирующих авиабомб с унифицированным модулем планирования стало для Украины серьезной проблемой. Российская сторона нарастила их использование. Теперь ВКС РФ могут атаковать цели, оставаясь вне досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.
Авиация
ДНР
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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