Спецоперация 17 апреля 2024, 02:40 Российские бойцы нанесли бомбовый удар по ВСУ в Нью-Йорке RusVesna: бойцы ВКС РФ нанесли бомбовый удар по ВСУ в украинском Нью-Йорке РИА «Новости»

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Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по Нью-Йорку в подконтрольной Украине части ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В публикации сказано, что замеченную технику ВСУ атаковали авиабомбами РБК-500.

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Особенное название населенного пункта связано с историей села. Поселение основали меннониты — группа христианских общин анабаптистов, уходящих своими корнями в эпоху Реформации. Их пригласила в Россию Екатерина II. Потом поселок переименовали в Новгородское, но в 2021 году ему вернули историческое название.

Ранее издание Defence 24 написало, что применение Россией планирующих авиабомб с унифицированным модулем планирования стало для Украины серьезной проблемой. Российская сторона нарастила их использование. Теперь ВКС РФ могут атаковать цели, оставаясь вне досягаемости украинских систем противовоздушной обороны.