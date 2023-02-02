Армия 02 февраля 2023, 17:05 Кадыров показал зенитные установки, которые отправятся в зону СВО Глава Чечни Кадыров показал новые «Уралы», закупленные для чеченских подразделений

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Глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео новые «Уралы». Техника предназначена для чеченских подразделений в зоне спецоперации. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Это новые „Уралы“, закупленные на средства РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — отметил Кадыров.

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Он уточнил, что Минобороны укомплектовало технику 23-миллиметровыми зенитными установками «Шилка», скорострельность которых достигает 2000 выстрелов в минуту. По мнению Кадырова, с таким вооружением чеченским бойцам не будут страшны ни Leopard, ни Abrams.

По словам главы Чечни, каждое подразделение получит по два новых «Урала» с зенитными установками. Всего в зону СВО их направят свыше 50.

«Это позволит в разы повысить эффективность наших бойцов против натовских и бандеровских преступников», — резюмировал Кадыров.

Ранее экс-глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о прибытии четырех боевых роботов «Маркер» в Донбасс.