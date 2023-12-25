Спецоперация 25 декабря 2023, 08:32 Российские артиллеристы уничтожили скопление техники ВСУ под Красным Лиманом Минобороны: расчеты РСЗО «Град» уничтожили скопление техники ВСУ в зоне СВО MOD Russia/via Globallookpress.com

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Российские артиллеристы группировки войск «Центр» ликвидировали скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Расчеты <…> группировки войск „Центр“ уничтожили скопление живой силы, технику и район размещения подразделений ВСУ на участке Серебрянского лесничества краснолиманского направления СВО», — указали в оборонном ведомстве.

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Экипажи тайком прибыли на огневую позицию и поразили цели 122-миллиметровыми реактивными неуправляемыми снарядами. Попасть в скопление боевиков ВСУ удалось пристрелочным выстрелом. Разведывательный беспилотник зафиксировал этот момент.

Как уточнил командир боевой машины с позывным Росич, приоритетной целью является скопление живой силы противника, техники и укрепрайоны. Артиллеристы за два дня работы ликвидировали два опорных пункта, добавил он.

Старший офицер ВСУ в интервью The Independent обвинил Россию в уничтожении военной промышленности Украины. По его словам, своим новым оружием и тактикой РФ вынуждает постоянно менять запросы к западным союзникам.